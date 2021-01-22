Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«ПСЖ» — «Монпелье». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Реал» сыграет с «Алавесом» без шести игроков

«Реал» сыграет с «Алавесом» без шести игроков
Футбол / Испания 0

Мадридский «Реал» понёс ряд кадровых потерь перед матчем 20-го тура испанской Ла Лиги с «Алавесом». Об этом информирует официальная пресс-служба «сливочных».

Так, в ближайшем матче «Королевский клуб» не сможет рассчитывать на своего капитана Серхио Рамоса, а также на Дани Карвахаля, Федерико Вальверде, Начо Фернандеса, Мартина Эдегора и Родриго. У «Алавеса» в свою очередь лишь одна кадровая потеря: вне заявки оказался защитник Родриго Эли.

Кроме того, с большой долей вероятности встречу пропустит главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, который заразился коронавирусной инфекцией.

Напомним, матч между «Алавесом» и «Реалом» состоится в субботу, 23 января. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

Зинедин Зидан заболел коронавирусом
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021