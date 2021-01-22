«Реал» сыграет с «Алавесом» без шести игроков
Мадридский «Реал» понёс ряд кадровых потерь перед матчем 20-го тура испанской Ла Лиги с «Алавесом». Об этом информирует официальная пресс-служба «сливочных».
Так, в ближайшем матче «Королевский клуб» не сможет рассчитывать на своего капитана Серхио Рамоса, а также на Дани Карвахаля, Федерико Вальверде, Начо Фернандеса, Мартина Эдегора и Родриго. У «Алавеса» в свою очередь лишь одна кадровая потеря: вне заявки оказался защитник Родриго Эли.
Кроме того, с большой долей вероятности встречу пропустит главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, который заразился коронавирусной инфекцией.
Напомним, матч между «Алавесом» и «Реалом» состоится в субботу, 23 января. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.
Зинедин Зидан заболел коронавирусом
Рекомендуем вам
- 22 января 2021
-
21:08
-
21:02
-
20:43
-
20:32
-
20:25
-
20:19
-
20:15
-
20:10
-
20:09
-
20:01
-
19:47
-
19:45
-
19:41
-
19:17
-
19:03
-
18:51
-
18:43
-
18:39
-
18:25
-
18:22
-
17:59
-
17:58
-
17:48
-
17:31
-
17:26
-
17:08
-
16:58
-
16:51
-
16:28
-
16:08
-
15:58
-
15:51
-
15:44
-
15:38
-
15:27
Партнерский контент
Рекомендуем вам