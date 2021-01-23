Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Монпелье». У гостей был удалён вратарь на 19-й минуте

«Пари Сен-Жермен» принимал «Монпелье» в матче 21-го тура чемпионата Франции. Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Уже на 19-й минуте встречи «ПСЖ» оказался в большинстве. Вратарь гостей Йонас Омлин был удалён с поля за грубую игру против Килиана Мбаппе. На 34-й минуте Мбаппе вывел свою команду вперёд. На 60-й минуте Неймар, который проводил 100-й матч в составе парижан, сделал счёт 2:0. Уже спустя минуту Мауро Икарди довёл счёт до разгромного. Точку в матче поставил Мбаппе, оформив дубль на 63-й минуте.

Таким образом, «ПСЖ» набрал 45 очков в 21 туре и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Монпелье» (28) — на 11-м месте.