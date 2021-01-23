«Пусть в глаза повторит». Кузнецов назвал убогим бывшего спортивного директора ЦСКА

Бывший капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов ответил на слова бывшего спортивного директора «армейцев» Авалу Шамханова о пагубных привычках игрока.

«Кого мне в баню привозили?! Девиц? Это всё враньё! Как вы себе это представляете? Перед игрой привезти на базу женщин… На базе в это время сидели две команды — футбольная и хоккейная. Это попросту невозможно.

Надо у Шамханова спросить, зачем выдумывать такое. Мне и самому интересно. Как он описал мои действия? Куролесил? Что значит, «куролесил»? Проводил время в компании милых дам и не давал остальным спать? А где были остальные? Или я там один был? Я вообще в то время женат был. Не могу понять, зачем он выдумывает всё это спустя 20 с лишним лет. Мы можем встретиться, и пусть мне в глаза повторит всё это. Он слабый человек. Я ему прощаю.

Для меня другое интересно: зачем они хотят сделать из меня ловеласа? Цирк! Почему вообще такой интерес вызвала моя персона у Авалу? Это либо заказуха, либо ещё что-то. Думаю, он это специально сделал. А вот из-за чего и кому это надо — неизвестно. Они вдруг узнали «всё» о моей жизни. Я вообще непьющий человек, никогда не курил. Либо человек не владеет информацией и выкидывает такое, либо его попросили это сделать. Если у человека нет своего ума, я не виноват. Он сам себя подставил. Пусть лучше про свои дела расскажет. На любого человека можно найти гадость. Если очень нужно — я тоже могу это сделать.

Если бы мы были в 1998-м — подал бы на него в суд. Сейчас не буду этого делать. Зачем мне трогать этого убогого человека? Про него тоже можно много интересного рассказать, но я не буду это делать. Мне это не нужно. Мы можем встретиться, и пусть мне в глаза повторит всё это», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.