Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Челтенхэм» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Клопп: не буду плакать, как пятилетний ребёнок, если не получу центрального защитника

Клопп: не буду плакать, как пятилетний ребёнок, если не получу центрального защитника
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о планах английского клуба на зимнее трансферное окно.

«В трансферных планах ничего не изменилось. Не буду плакать, как пятилетний ребёнок, если не получу того, чего хочу. Честно говоря, большую часть времени я не получаю того, чего хотел. Несу ответственность за многое в этом клубе, но есть люди, которые ответственны за него в целом, не могу решать за них.

Сейчас мы разговариваем о центральном защитнике. Да, это нам помогло бы. Но сможем ли мы забивать больше с центральным защитником? Не уверен. Сделает ли это нашу игру стабильнее? Возможно, да. Конечно, мы знаем, что делали бы в идеальном мире, но мир не идеален. Мы должны разобраться со сложившейся ситуацией», — приводит слова Клоппа Goal.com.

Юрген Клопп: на данный момент «Ливерпуль» и не помышляет о чемпионской гонке
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021