Клопп: не буду плакать, как пятилетний ребёнок, если не получу центрального защитника

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о планах английского клуба на зимнее трансферное окно.



«В трансферных планах ничего не изменилось. Не буду плакать, как пятилетний ребёнок, если не получу того, чего хочу. Честно говоря, большую часть времени я не получаю того, чего хотел. Несу ответственность за многое в этом клубе, но есть люди, которые ответственны за него в целом, не могу решать за них.



Сейчас мы разговариваем о центральном защитнике. Да, это нам помогло бы. Но сможем ли мы забивать больше с центральным защитником? Не уверен. Сделает ли это нашу игру стабильнее? Возможно, да. Конечно, мы знаем, что делали бы в идеальном мире, но мир не идеален. Мы должны разобраться со сложившейся ситуацией», — приводит слова Клоппа Goal.com.

Юрген Клопп: на данный момент «Ливерпуль» и не помышляет о чемпионской гонке