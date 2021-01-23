«Никогда не говори никогда». Сергей Овчинников не исключил возвращения в ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников отметил, что не исключает возвращения в московский клуб.



«Есть хорошая поговорка — никогда не говори никогда. Не знаю, возможно. Но я несколько по-иному видел развитие тактического характера нашей игры, индивидуальных качеств футболистов. Например, я больше ратовал за атакующий футбол, за то, чтобы было больше воспитанников. У каждого своя правда.

Чья была идея сменить схему и играть в четыре защитника? Это был вынужденный шаг. У нас травмировались защитники, было ограниченное число футболистов на эту позицию. Плюс результаты заставляли что-то изменить. Мы попытались, и получилось на каком-то этапе. Возможно, стало лучше. Вернётся ли ЦСКА к игре в три центральных защитника? Никто не знает, иногда приходится возвращаться", — приводит слова Овчинникова сайт телеканала «Матч ТВ».