«Никогда не говори никогда». Сергей Овчинников не исключил возвращения в ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников отметил, что не исключает возвращения в московский клуб.
«Есть хорошая поговорка — никогда не говори никогда. Не знаю, возможно. Но я несколько по-иному видел развитие тактического характера нашей игры, индивидуальных качеств футболистов. Например, я больше ратовал за атакующий футбол, за то, чтобы было больше воспитанников. У каждого своя правда.
Чья была идея сменить схему и играть в четыре защитника? Это был вынужденный шаг. У нас травмировались защитники, было ограниченное число футболистов на эту позицию. Плюс результаты заставляли что-то изменить. Мы попытались, и получилось на каком-то этапе. Возможно, стало лучше. Вернётся ли ЦСКА к игре в три центральных защитника? Никто не знает, иногда приходится возвращаться", — приводит слова Овчинникова сайт телеканала «Матч ТВ».
- 23 января 2021
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