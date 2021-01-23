«Когда не ожидал, что твои слова воспримут всерьёз». Оператор подшутил над В. Березуцким

Пресс-служба ЦСКА в своём «твиттере» выложила юмористический видеоролик с участием оператора клубного телевидения и тренера команды Василия Березуцкого.



«Когда не ожидал, что твои слова внезапно воспримут всерьёз», — сопроводили ролик представители пресс-службы «армейцев».

Первый матч на сборе подопечные Виктора Гончаренко сыграют сегодня, 23 января, со сборной свободных агентов. Красно-синие встретятся также с «Ориуэлой» (28 января) и тбилисским «Локомотивом» (5 февраля).



По итогам 19 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает набравший 41 очко «Зенит». В 19-м туре клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Спартак» со счётом 3:1 и увеличил преимущество над соперниками. Второе место занимает ЦСКА, обыгравший «Ростов» (3:1). Москвичи отстают от «Зенита» на четыре очка.