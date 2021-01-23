Барриос: не считаю себя лучшим опорником, на этой позиции нравятся Крал или Крыховяк

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос сказал, что не считает себя лучшим на позиции опорного полузащитника в Российской Премьер-Лиге.



«Не считаю себя лучшим на позиции опорного полузащитника. Просто неплохо справляюсь со своей ролью на поле. При этом мне очень нравится, как ведёт себя на поле спартаковец Крал или Крыховяк из «Локомотива». С ними всегда интересно встречаться в игре. Это учит тебя быть лучше. Но вообще, в России на моей позиции немало талантливых игроков», — цитирует Барриоса Матч ТВ.



«Зенит» отправился в Дубай, где проходит первый в 2021 году сбор клуба. Артём Дзюба и Андрей Лунёв из-за положительных тестов на коронавирус присоединятся к команде позднее. Планируется, что «Зенит» будет тренироваться в Дубае до 27 января, а затем, после небольшой паузы, проведёт вторые сборы там же — с 31 января по 12 февраля.



На первом этапе сборов «Зенит» сыграет ещё три товарищеских матча — с «Пахтакором» (Узбекистан) и белорусским «Шахтёром» из Солигорска (оба — 24 января), а также с екатеринбургским «Уралом» (27 января).

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