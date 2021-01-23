Клубы MLS заинтересованы в покупке Фалькао

Колумбийский нападающий «Галатасарая» 34-летний Радамель Фалькао может покинуть клуб в зимнее трансферное окно. В услугах форварда заинтересованы клубы MLS, сообщает AS.

Подписать Фалькао хочет «Нэшвилл», которым руководит английский тренер Гэри Смит. Сообщалось и об интересе к колумбийцу со стороны «Портленд Тимберс».

По словам президента турецкого клуба Мустафы Дженгиза, у «Галатасарая» есть несколько предложений по Фалькао, и стамбульцы готовы отпустить футболиста, если он примет одно из них.

По контракту игрок получает € 5 млн в год. Фалькао перешёл в «Галатасарай» в сентябре 2019 года из «Монако» на правах свободного агента. В прошлом сезоне форвард в 16 матчах чемпионата Турции забил 10 мячей.