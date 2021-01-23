Клубы MLS заинтересованы в покупке Фалькао
Колумбийский нападающий «Галатасарая» 34-летний Радамель Фалькао может покинуть клуб в зимнее трансферное окно. В услугах форварда заинтересованы клубы MLS, сообщает AS.
Подписать Фалькао хочет «Нэшвилл», которым руководит английский тренер Гэри Смит. Сообщалось и об интересе к колумбийцу со стороны «Портленд Тимберс».
По словам президента турецкого клуба Мустафы Дженгиза, у «Галатасарая» есть несколько предложений по Фалькао, и стамбульцы готовы отпустить футболиста, если он примет одно из них.
По контракту игрок получает € 5 млн в год. Фалькао перешёл в «Галатасарай» в сентябре 2019 года из «Монако» на правах свободного агента. В прошлом сезоне форвард в 16 матчах чемпионата Турции забил 10 мячей.
Фалькао может покинуть «Галатасарай» в зимнее трансферное окно
Рекомендуем вам
- 23 января 2021
-
18:46
-
18:43
-
18:08
-
18:03
-
17:50
-
17:39
-
17:21
-
17:09
-
16:47
-
16:26
-
16:20
-
15:56
-
15:45
-
15:39
-
15:29
-
15:24
-
15:16
-
14:59
-
14:27
-
14:13
-
14:00
-
13:49
-
13:34
-
13:29
-
13:28
-
13:08
-
12:59
-
12:51
-
12:48
-
12:22
-
12:12
-
12:00
-
11:53
-
11:53
-
11:44
Партнерский контент
Рекомендуем вам