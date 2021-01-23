Артета подтвердил переговоры с «Реалом» о переходе Эдегора

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета впервые подтвердил, что лондонцы ведут работу над трансфером полузащитника «Реала» Мартина Эдегора.



«Не получал новостей об Эдегоре с прошлой ночи. Мне, наверное, сегодня позвонят, чтобы рассказать, как у нас дела со всеми трансферами», — цитирует Артету Aftenposten.

Появилась информация, что Эдегор решил перейти в «Арсенал». Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшее время. На Эдегора претендовал и «Реал Сосьедад», за который он выступал на правах аренды в прошлом сезоне.



Эдегор перешёл в «Реал» в 2015 году из родного «Стрёмсгодсета», после чего уходил в аренду в «Херенвен», «Витесс» и «Реал Сосьедад». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 7 матчах испанской Примеры и не отметился результативными действиями.