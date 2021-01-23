Артета подтвердил переговоры с «Реалом» о переходе Эдегора

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета впервые подтвердил, что лондонцы ведут работу над трансфером полузащитника «Реала» Мартина Эдегора.
«Не получал новостей об Эдегоре с прошлой ночи. Мне, наверное, сегодня позвонят, чтобы рассказать, как у нас дела со всеми трансферами», — цитирует Артету Aftenposten.
Появилась информация, что Эдегор решил перейти в «Арсенал». Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшее время. На Эдегора претендовал и «Реал Сосьедад», за который он выступал на правах аренды в прошлом сезоне.
Эдегор перешёл в «Реал» в 2015 году из родного «Стрёмсгодсета», после чего уходил в аренду в «Херенвен», «Витесс» и «Реал Сосьедад». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 7 матчах испанской Примеры и не отметился результативными действиями.
- 23 января 2021
-
20:09
-
20:04
-
19:53
-
19:24
-
19:22
-
18:55
-
18:52
-
18:49
-
18:46
-
18:43
-
18:08
-
18:03
-
17:50
-
17:39
-
17:21
-
17:09
-
16:47
-
16:26
-
16:20
-
15:56
-
15:45
-
15:39
-
15:29
-
15:24
-
15:16
-
14:59
-
14:27
-
14:13
-
14:00
-
13:49
-
13:34
-
13:29
-
13:28
-
13:08
-
12:59