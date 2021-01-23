Михайлович заявил, что «Болонья» будет играть на победу в матче с «Ювентусом»
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович заявил, что его команда будет играть на победу в гостевом матче с «Ювентусом».
«Похвалил ребят, они хорошо тренировались перед матчем с „Ювентусом“. Турин — прекрасный город, но мы приехали сюда не для того, чтобы путешествовать по городу, у нас есть более важные дела. И я всегда играю на победу. Пирло? Рад, что он возглавил „Ювентус", — цитирует Михайловича La Gazzetta dello Sport.
«Ювентус» встречается с «Болоньей» завтра, 24 января. «Болонья» в 18 матчах набрала 20 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2020/2021. «Ювентус» (33) — на пятом месте, команда сыграла 17 матчей. Лидером соревнований является «Милан» (43).
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