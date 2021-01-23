ЦСКА и «Ницца» согласовали аренду полузащитника Данило

Полузащитник «Ниццы» Данило Барбоза продолжит карьеру в московском ЦСКА. Об этом сообщает Le10sport.com. Ранее «Чемпионат» сообщал о переговорах по трансферу.
По информации источника, клубы договорились об аренде с правом выкупа 24-летнего опорника. Вся сумма перехода составит около € 10 млн.
В текущем сезоне бразилец принял участие в четырёх матчах Лиги 1, но результативными действиями не отметился. Кроме того, он получил две жёлтые карточки. По данным Transfermarkt.com, стоимость игрока составляет € 6,5 млн.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что альтернативой Данило для ЦСКА является 27-летний полузащитник «Милана» Раде Крунич. ЦСКА был близок к договорённости с «Миланом» по аренде боснийца с правом выкупа. Третьим вариантом для ЦСКА был хавбек «Маккаби Хайфа» Нета Лави, о котором также писали израильские СМИ.
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