Бруну Фернандеш: «Ливерпуль» может проснуться в любой момент

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в преддверии матча 4-го раунда Кубка Англии с «Ливерпулем» поделился мнением о сопернике.



«Я думаю, что у всех команд бывают неудачные отрезки. Я не думаю, что „Ливерпуль“ играет плохо. Считаю, что они у них просто не получается победить. Когда команды не выигрывают, все говорят об этом. Когда игроки не забивают, все говорят об этом. Я чувствую это на себе и знаю, что стандарт футболиста стартового состава команды АПЛ очень высок.



Сейчас все ждут голов от Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино и Садио Мане. Они не забивают в последних матчах, и многие говорят: „О, они играют плохо“. Но это не так. Они творят, они играют, но другие команды сейчас играют лучше. Сейчас каждая команда едет на „Энфилд“ играть, может быть потому, что там нет давления болельщиков. Сейчас комфортнее играть с гостях с „Ливерпулем“. Но „Манчестер Юнайтед“ не нужно смотреть на этот момент, потому что большие команды и большие игроки могут в любой момент проснуться», — цитирует португальца официальный сайт «красных дьяволов».



Матч 4-го раунда Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится в воскресенье, 24 января. Начало — в 20:00.

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