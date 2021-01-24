Бруну Фернандеш: у нас есть шанс обыграть «Ливерпуль» уже на ранней стадии Кубка Англии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился ожиданиями от матча 4-го раунда Кубка Англии с «Ливерпулем».
«В детстве я смотрел матчи «Манчестер Юнайтед» и знаю, что значит для болельщиков матч с «Ливерпулем». Все футболисты знают об этом, и, конечно, для нас это очень много значит, потому что это будет матч на Кубок Англии и нам представился шанс обыграть одну из сильнейших команд, выступающих в этом турнире. Так что мы должны принять этот бой.
Конечно, по результатам жеребьёвки мы могли получить более удобного соперника, но если вы хотите выиграть Кубок, то вам в любом случае нужно обыграть самые сильные команды. Теперь у нас есть шанс обыграть одну из лучших команд турнира уже на ранней стадии соревнования», — приводит слова португальца официальный сайт манкунианцев.
Матч 4-го раунда Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится в воскресенье, 24 января. Начало — в 20:00 мск
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