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Серхио Рамос стал самым результативным защитником десятилетия по версии IFFHS

Серхио Рамос стал самым результативным защитником десятилетия по версии IFFHS
Футбол / Испания 0
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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг самых результативных защитников в мире за последнее десятилетие.

Так, рейтинг возглавил футболист «Реала» и национальной команды Испании Серхио Рамос, который за этот период забил 71 гол за клуб и 18 за сборную. На втором месте расположился гибралтарский футболист Джозеф Чиполина, забивший 78 голов. На третьей строчке находится костариканец Кейлор Сото, который записал в свой актив 73 мяча.

Рамос защищает цвета «Королевского клуба» с Контракт Рамоса с «Реалом» истекает летом 2021 года. Пока стороны так и не договорились о продлении договора. В нынешнем сезоне 34-летний футболист в 14 матчах Примеры забил два мяча. Ранее сообщалось, что Серхио Рамосом интересуется «Манчестер Сити». Футболист может вести переговоры с другими клубами с 1 января.

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