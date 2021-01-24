Лэмпард: «Челси» потерял некоторые основы
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард выразил мнение, что его команда забыла основные принципы игры, которые прививает английский специалист.
«Когда команда играет здорово и побеждает, то тренер хорош и об этом хочется кричать отовсюду. А когда играет плохо, люди сомневаются в вас, особенно если вы относительно молодой специалист.
Важно, чтобы я говорил ребятам: «Эй, то, что мы делали, то, что мы побеждали, — неизменно, но мы должны снова всё вспомнить, потому что мы потеряли некоторые основы». С того момента как пришёл в этот клуб, я думал: «Можем ли мы двигаться и быть действительно эффективными как без мяча, так и с мячом?» Это первое, что хочу видеть, и это то, в чём мы определённо остановились", — цитирует Лэмпарда Goal.
Микель Артета поддержал Фрэнка Лэмпарда на фоне слухов о возможной отставке англичанина
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