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Лэмпард: «Челси» потерял некоторые основы

Лэмпард: «Челси» потерял некоторые основы
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард выразил мнение, что его команда забыла основные принципы игры, которые прививает английский специалист.

«Когда команда играет здорово и побеждает, то тренер хорош и об этом хочется кричать отовсюду. А когда играет плохо, люди сомневаются в вас, особенно если вы относительно молодой специалист.

Важно, чтобы я говорил ребятам: «Эй, то, что мы делали, то, что мы побеждали, — неизменно, но мы должны снова всё вспомнить, потому что мы потеряли некоторые основы». С того момента как пришёл в этот клуб, я думал: «Можем ли мы двигаться и быть действительно эффективными как без мяча, так и с мячом?» Это первое, что хочу видеть, и это то, в чём мы определённо остановились", — цитирует Лэмпарда Goal.

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