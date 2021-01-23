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Микель Артета поддержал Фрэнка Лэмпарда на фоне слухов о возможной отставке англичанина

Микель Артета поддержал Фрэнка Лэмпарда на фоне слухов о возможной отставке англичанина
Футбол / Англия 0
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о наставнике «Челси» Фрэнке Лэмпарде на фоне слухов о возможной отставке рулевого синих.

«Знаю Фрэнка Лэмпарда уже несколько лет, на протяжении некоторого времени мы с ним близко общались. Сейчас хотел бы, чтобы руководство «Челси» поддержало его и дало ему шанс исправить ситуацию.

У него огромный опыт футболиста, он легенда «Челси». Уже в качестве тренера он сделал кое-что по-настоящему хорошее. Тренерам требуется время, которого в этом году у нас не было. Дополнительное время позволяет поработать над чем угодно и наработать игровые связи», — приводит слова испанца TEAMtalk.

Сегодня, 23 января, в матче 4-го раунда Кубка Англии «канониры» в гостях уступили «Саутгемптону» (0:1).

«Челси», в 19 матчах набрав 29 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» (27) — на 10-м месте.

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