Микель Артета поддержал Фрэнка Лэмпарда на фоне слухов о возможной отставке англичанина

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о наставнике «Челси» Фрэнке Лэмпарде на фоне слухов о возможной отставке рулевого синих.



«Знаю Фрэнка Лэмпарда уже несколько лет, на протяжении некоторого времени мы с ним близко общались. Сейчас хотел бы, чтобы руководство «Челси» поддержало его и дало ему шанс исправить ситуацию.



У него огромный опыт футболиста, он легенда «Челси». Уже в качестве тренера он сделал кое-что по-настоящему хорошее. Тренерам требуется время, которого в этом году у нас не было. Дополнительное время позволяет поработать над чем угодно и наработать игровые связи», — приводит слова испанца TEAMtalk.



Сегодня, 23 января, в матче 4-го раунда Кубка Англии «канониры» в гостях уступили «Саутгемптону» (0:1).



«Челси», в 19 матчах набрав 29 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» (27) — на 10-м месте.

Артета прокомментировал вылет «Арсенала» из 1/16 финала Кубка Англии