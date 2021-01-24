Экс-начальник команды ЦСКА рассказал о сотрудниках, воровавших в клубе

Бывший начальник команды ЦСКА Сергей Якунчиков рассказал о воровстве в московском клубе.
«В целом нормально сотрудничали со Слуцким. Был момент, когда он пошёл на поводу у одного моего подчиненного, который позволял себе лишнее на работе. До поры я его прощал. Потом не выдержал, говорю Бабаеву: «Нужен другой работник, нормальный». — «А ты мне на камеру его сними». — «Как вы себе это представляете? Вам моего слова мало?» В итоге тот попался на воровстве.
Продавал мячи, майки, бутсы, капитанские повязки на Avito вместе ещё с одним деятелем, сейчас в «Родине» работает. В больших масштабах. Мне прислали скрины — целыми галереями выставляли. Списывали на том основании, что игрок якобы забрал экипировку себе. Я пометил аккуратно одну футболку, показал Бабаеву: «В этой майке Акинфеев будет играть в Монако. Потом она появится на Avito. Куплю и вам принесу, хотите?» — «Давай». Так всё и вышло. Послал человека, он договорился, выкупил за 15 тыс. рублей в метро, заснял всё аккуратно. Глянул — точно, мною промаркировано. Так и выявили утечку. Уволили обоих, но скольких нервов это стоило!» — приводит слова Якунчикова сайт телеканала Матч ТВ.
- 24 января 2021
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