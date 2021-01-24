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«Спартак» готов предложить «Црвене Звезде» € 5 млн за хавбека Николича

«Спартак» готов предложить «Црвене Звезде» € 5 млн за хавбека Николича
Футбол / РПЛ 0

Московский «Спартак» выразил готовность приобрести 21-летнего полузащитника белградской «Црвены Звезды» Велько Николича, сообщает Mozzart Sport.

По информации источника, красно-белые через посредников дали понять сербскому клубу, что готовы заплатить за хавбека € 5 млн. «Црвена Звезда» требует за Николича минимум € 6 млн. С учётом компенсаций агентам предложение должно составлять порядка € 7 млн.

В нынешнем сезоне чемпионата Сербии Николич провёл 18 матчей (16 — в основном составе) и забил три гола. Хавбек также провёл один матч в Лиге чемпионов и семь — в Лиге Европы. Transfermarkt оценивает сербского полузащитника в € 3 млн.

По итогам 19 туров РПЛ «Спартак» (35) занимает 3-е место в турнирной таблице.

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