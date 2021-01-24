Слуцкий оценил шансы Кокорина заиграть в «Фиорентине»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил шансы нападающего Александра Кокорина заиграть в «Фиорентине».
«По уровню своего таланта, о котором уже сложены легенды… Ему скоро исполнится 30 лет, поэтому сложно оценивать потенциал и талант, но по качествам он точно сможет заиграть в Италии. Будут ли побочные факторы, которые помешают ему раскрыть качества и преодолевать эти моменты, я не знаю. Но я искренне с большой симпатией отношусь к Кокорину как к футболисту.
У него есть прекрасный шанс поставить жирный восклицательный знак в таком серьёзном и солидном возрасте, когда он уже обязан преодолевать все сложности. Я ему этого искренне желаю и буду за него очень сильно болеть. Шансы на то, что у него получится, оценил бы как 80 на 20 в его пользу», — цитирует Слуцкого сайт Матч ТВ.
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