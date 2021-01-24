«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на 1/16 финала Кубка Англии

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Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на матч 1/16 финала Кубка Англии.

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Уильямс, Фабиньо, Робертсон, Тьяго, Вейналдум, Милнер, Джоунс, Салах, Фирмино.

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Ван-Биссака, Линделёф, Магуайр, Шоу, Мактоминай, Погба, Гринвуд, ван де Бек, Рашфорд, Кавани.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 24 января, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился ожиданиями от матча 4-го раунда Кубка Англии с «Ливерпулем». «Теперь у нас есть шанс обыграть одну из лучших команд турнира уже на ранней стадии соревнования», — сказал португалец.