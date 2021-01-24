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«Барселона» без Месси обыграла «Эльче» и вышла на третье место в Примере

«Барселона» без Месси обыграла «Эльче» и вышла на третье место в Примере
Футбол / Испания 0
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В матче 20-го тура испанской Примеры «Барселона» переиграла «Эльче». Встреча проходила на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче и завершилась со счётом 2:0.

На 39-й минуте встречи счёт открыл полузащитник каталонской команды Френки де Йонг. Мартин Брайтвайт убежал по флангу и прострелил в штрафную, Диего Гонсалес неудачно срезал мяч, а Де Йонг добил с его линии ворот. В концовке встречи гол забил полузащитник «Барсы» Рики Пуч.

«Барселона» набрала 37 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице Примеры. «Эльче» (17) занимает 19-е место.

В матче не принимал участия капитан «Барселоны» Лионель Месси, который отбывает дисквалификацию. Напомним, Месси был удалён за минуту до окончания финального матча Суперкубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао (2:3). Лионель жёстко отмахнулся от игрока баскского клуба, и судья после просмотра видеоповтора показал ему красную карточку.

Испания - Примера. 20-й тур
24 января 2021, воскресенье. 18:15 МСК
Эльче
Эльче
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 де Йонг – 39'   0:2 Пуч – 89'
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