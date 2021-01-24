Роберт Левандовски забил 500-й гол в карьере
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски в матче с «Шальке-04» забил 500-й гол в карьере.
32-летний форвард провёл 730 матчей, включая выступления за сборную Польши. Помимо «Баварии», Левандовски выступал за дортмундскую «Боруссию», польские «Лех» и «Знич». В составе национальной команды Роберт сыграл 116 матчей, забил 63 гола.
В матче 18-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» разгромила «Шальке-04» в гостях. Встреча проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене и завершилась со счётом 0:4. На 33-й минуте отличился Томас Мюллер. Вторая половина встречи началась с гола Роберта Левандовского на 54-й минуте. Под занавес встречи «Бавария» закрепила успех забитыми мячами Томаса Мюллера на 88-й минуте и Давида Алабы на 90-й минуте.
Левандовски побил рекорд Герда Мюллера по голам в первом круге чемпионата Германии
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