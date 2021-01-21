Левандовски побил рекорд Герда Мюллера по голам в первом круге чемпионата Германии

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски помог команде победить «Аугсбург» в матче 17-го тура немецкой Бундеслиги, ставшем последним в первом круге.



Поляк уже на 13-й минуте реализовал пенальти. Ближе к концовке встречи мюнхенцы могли упустить преимущество, однако соперник не реализовал свой одиннадцатиметровый удар.



Как сообщает Gracenote Live в «Твиттере», Левандовски установил рекорд по количеству голов в первом круге чемпионата Германии. Мяч в ворота «Аугсбурга» стал для него уже 22-м в этом розыгрыше Бундеслиги. Предыдущим рекордсменом был Герд Мюллер (20). Забить 19 голов за полсезона удавалось сразу нескольким игрокам. Помимо Мюллера, сделавшего это дважды, и Левандовского, достигшего такой отметки в прошлом сезоне, в списке есть Петер Мейер.

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