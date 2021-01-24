«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Ливерпуля» благодаря голу Фернандеша со штрафного

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» переиграл «Ливерпуль». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счётом 3:2.

На 18-й минуте счёт открыл нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, ему ассистировал Роберто Фирмино. На 26-й минуте счёт сравнял Мэйсон Гринвуд с передачи Маркуса Рашфорда. В начале второго тайма Рашфорд вывел манкунианцев вперёд. На 58-й минуте Салах оформил дубль, а Фирмино записал на свой счёт второй результативный пас. На 78-й минуте полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш, вышедший на замену, забил победный гол со штрафного.

«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, где встретится с «Вест Хэм Юнайтед», который разгромил «Донкастер» (4:0).