Пирло: «Ювентус» всегда хочет доминировать на поле

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал результат матча 19-го тура Серии А с «Болоньей» (2:0).

«Мы выиграли важный матч с «Наполи» и хотели показать, что не являемся той командой, которую увидел «Интер». Подготовиться к матчу с «Болоньей» было несложно, мы видели, где ошибались в прошлых встречах, и пытались исправить ошибки. «Ювентус» — сильная команда, мы знаем, что всё зависит от нас.



Мы всегда хотим доминировать во время игры. Сегодня у нас было 20 ударов в створ, и мы должны были снять все вопросы раньше. Возвращение Джорджо Кьеллини важно для команды, он не играл четыре матча подряд", — цитирует Пирло Football Italia.

Туринский «Ювентус» набрал 36 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Болонья» (20) — на 13-м месте.