«Атлетико» — «Валенсия»: Черышев начнёт матч в стартовом составе

Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Валенсии» на матч 20-го тура Примеры. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Атлетико»: Облак, Хименес, Савич, Эрмосо, Врсалько, Льоренте, Коке, Карраско, Лемар, Фелиш, Суарес.

Запасные: Грбич, Сан-Роман, Кондогбиа, Лоди, Эррера, Фелипе, Эскердо, Сауль, Корреа, Витоло, Торрейра, Дембеле.

«Валенсия»: Доменек, Диакаби, Паулиста, Гайя, Коррейя, Рачич, Солер, Черышев, Муса, Вальехо, Гомес.

Запасные: Риверо, Бланко, Санмартин, Коиндреди, Собрино, Молина, Лато, Гедеш, Гамейро, Хасон, Кан Ин.

«Атлетико», набрав в 17 турах 44 очка, сохраняет за собой первую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, имея перед мадридским «Реалом» преимущество в семь очков и два матча в запасе.