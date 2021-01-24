«Атлетико» — «Валенсия»: Черышев начнёт матч в стартовом составе
Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Валенсии» на матч 20-го тура Примеры. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
«Атлетико»: Облак, Хименес, Савич, Эрмосо, Врсалько, Льоренте, Коке, Карраско, Лемар, Фелиш, Суарес.
Запасные: Грбич, Сан-Роман, Кондогбиа, Лоди, Эррера, Фелипе, Эскердо, Сауль, Корреа, Витоло, Торрейра, Дембеле.
«Валенсия»: Доменек, Диакаби, Паулиста, Гайя, Коррейя, Рачич, Солер, Черышев, Муса, Вальехо, Гомес.
Запасные: Риверо, Бланко, Санмартин, Коиндреди, Собрино, Молина, Лато, Гедеш, Гамейро, Хасон, Кан Ин.
«Атлетико», набрав в 17 турах 44 очка, сохраняет за собой первую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, имея перед мадридским «Реалом» преимущество в семь очков и два матча в запасе.
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