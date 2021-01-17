В «Спартаке» подтвердили переговоры с «Аяксом» по Квинси Промесу

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов сообщил о переговорах по поводу возвращения в московский клуб нападающего «Аякса» Квинси Промеса.



«Могу сказать, что стороны находятся в контакте. Переговоры идут», — цитирует Фетисова Sport24.

Ранее форвард лайкнул пост красно-белых, в котором пресс-служба московского клуба опубликовала видео с некоторыми эффектными голами игрока в составе «Спартака». Многие подписчики прокомментировали эту запись, призвав Промеса вернуться в команду, а затем завалили комментариями и профиль нидерландца.



Квинси Промес защищал цвета московского «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года Промес выступает за амстердамский клуб.