Кевин Гросскройц объявил о завершении карьеры футболиста в 32 года

Экс-футболист дортмундской «Боруссии» Кевин Гросскройц официально объявил о завершении профессиональной карьеры игрока. О своём решении немец сообщил в «Instagram», опубликовав эмоциональное прощальное видео.

Отметим, Гросскройц повесил бутсы на гвоздь в возрасте 32 лет. Наивысшей точкой достижений в карьере Кевина стала победа со сборной Германии на чемпионате мира – 2014. Кроме того, он выиграл два титула Бундслиги, два Суперкубка и один Кубок Германии вместе с дортмунской «Боруссией», в составе которой провёл 6 лет.

Последним клубом Гросскройца стал «Юрдинген 05» из третьего немецкого дивизиона. В октябре 2020 года Кевин покинул команду и стал свободным агентом, но новое место прописки так и не нашёл.