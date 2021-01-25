Кевин Гросскройц объявил о завершении карьеры футболиста в 32 года
Экс-футболист дортмундской «Боруссии» Кевин Гросскройц официально объявил о завершении профессиональной карьеры игрока. О своём решении немец сообщил в «Instagram», опубликовав эмоциональное прощальное видео.
Отметим, Гросскройц повесил бутсы на гвоздь в возрасте 32 лет. Наивысшей точкой достижений в карьере Кевина стала победа со сборной Германии на чемпионате мира – 2014. Кроме того, он выиграл два титула Бундслиги, два Суперкубка и один Кубок Германии вместе с дортмунской «Боруссией», в составе которой провёл 6 лет.
Последним клубом Гросскройца стал «Юрдинген 05» из третьего немецкого дивизиона. В октябре 2020 года Кевин покинул команду и стал свободным агентом, но новое место прописки так и не нашёл.
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