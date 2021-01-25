Бентеке может перейти в «Вест Бромвич»

Бельгийский форвард «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке может оказаться в «Вест Бромвиче». Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, главный тренер «Вест Бромвича» Сэм Эллардайс хочет видеть 30-летнего бельгийца в своей команде, однако из-за нехватки денег клуб может позволить себе только арендовать форварда до конца сезона.

В нынешнем сезоне Бентеке провёл 13 матчей в АПЛ, в которых забил три гола и один раз получил красную карточку. Его контракт с лондонским клубом истекает летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Нигерии Ахмед Муса, известный в России по выступлению за ЦСКА, может продолжить карьеру в «Вест Бромвиче». Ожидается, что он пройдёт медицинский осмотр в клубе 27 января, после чего заключит контракт, рассчитанный до конца сезона-2020/2021.