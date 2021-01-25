Гвардиола уверен, что Гарсия перейдёт в «Барселону»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ожидает, что защитник Эрик Гарсия покинет команду и перейдёт в «Барселону», заявив, что он почти уверен в уходе футболиста.

«Я почти уверен, что он собирается уйти. Это произойдёт в зимнее трансферное окно или летом, всё будет зависеть от клубов", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Ранее стало известно, что «Барселона» решила не покупать Гарсию в зимнее трансферное окно. Кандидаты в президенты сине-гранатовых решили подождать до июня, когда у футболиста закончится контракт с «горожанами».

Эрик Гарсия — воспитанник академии «Барселоны». В июле 2017 года он за € 1,7 млн перешёл в «Манчестер Сити». Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока сборной Испании в € 20 млн.