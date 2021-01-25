Гвардиола уверен, что Гарсия перейдёт в «Барселону»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ожидает, что защитник Эрик Гарсия покинет команду и перейдёт в «Барселону», заявив, что он почти уверен в уходе футболиста.
«Я почти уверен, что он собирается уйти. Это произойдёт в зимнее трансферное окно или летом, всё будет зависеть от клубов", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
Ранее стало известно, что «Барселона» решила не покупать Гарсию в зимнее трансферное окно. Кандидаты в президенты сине-гранатовых решили подождать до июня, когда у футболиста закончится контракт с «горожанами».
Эрик Гарсия — воспитанник академии «Барселоны». В июле 2017 года он за € 1,7 млн перешёл в «Манчестер Сити». Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока сборной Испании в € 20 млн.
Рональд Куман отреагировал на решение «Барселоны» не покупать Эрика Гарсию зимой
Рекомендуем вам
- 25 января 2021
-
10:17
-
10:00
-
10:00ЦСКА интересуется нападающим «Эвертона» Эксклюзив
-
09:58
-
09:35
-
09:30
-
09:17
-
09:00
-
08:50
-
08:45
-
08:40
-
08:33
-
08:30
-
08:30
-
08:20
-
08:15
-
05:13
-
03:48
-
03:37
-
02:42
-
01:19
-
01:19
-
01:04
-
00:55
-
00:37
-
00:05
-
00:01
- 24 января 2021
-
23:40
-
23:15
-
23:07
-
22:59
-
22:42
-
22:30
-
22:07
-
21:57
Партнерский контент
Рекомендуем вам