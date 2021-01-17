Рональд Куман отреагировал на решение «Барселоны» не покупать Эрика Гарсию зимой

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал решение клуба не покупать защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсию в зимнее трансферное окно. Напомним, кандидаты в президенты сине-гранатовых решили подождать до июня, когда у футболиста закончится контракт с «горожанами».

«Где-то читал, что недоволен этим решением. Я в порядке, всё хорошо, прекрасно знаю сегодняшние ограничения клуба. Если это невозможно, это невозможно. Мы продолжаем с теми, кто у нас есть», — цитирует Кумана Goal.

20-летний футболист на этой неделе встречался с представителями каталонского клуба и окончательно согласовал условия будущего контракта. Сообщалось, что футболист намеревался вернуться в Испанию как можно скорее.



Эрик Гарсия — воспитанник академии «Барселоны». В июле 2017 года он за € 1,7 млн перешёл в «Манчестер Сити». Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока сборной Испании в € 20 млн.