Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В «Реале» намекнули о продлении контракта с Лукой Модричем

В «Реале» намекнули о продлении контракта с Лукой Модричем
Футбол / Испания 0
Аудио-версия:

Директор мадридского «Реала» по внешним связям Эмилио Бутрагеньо намекнул, что 35-летний полузащитник команды Лука Модрич продлит контракт с клубом.

«Есть такие игроки, как Модрич, которые делают этот вид спорта лучше. Его пас на Ферлана Менди в первом тайме (матча с „Алавесом“) был прекрасен. Для нас это роскошь — иметь в составе такого игрока. Он многое дал нам, он всё ещё даёт нам многое и будет продолжать это делать», — цитирует Бутрагеньо Marca.

Сообщалось, что соглашение будет пролонгировано ещё на один год – до 30 июня 2022 года (действующий контракт истекает в июне 2021 года).

Модрич перешёл в «Реал» из «Тоттенхэм Хотспур» в 2012 году. По итогам 2018 года хорватский полузащитник стал обладателем «Золотого мяча». В нынешнем сезоне в 18 матчах чемпионата Испании он забил три мяча и отдал две результативные передачи. Один гол забил в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Эдегор прилетел в Лондон для подписания контракта с «Арсеналом»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021