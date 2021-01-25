В «Реале» намекнули о продлении контракта с Лукой Модричем

Директор мадридского «Реала» по внешним связям Эмилио Бутрагеньо намекнул, что 35-летний полузащитник команды Лука Модрич продлит контракт с клубом.
«Есть такие игроки, как Модрич, которые делают этот вид спорта лучше. Его пас на Ферлана Менди в первом тайме (матча с „Алавесом“) был прекрасен. Для нас это роскошь — иметь в составе такого игрока. Он многое дал нам, он всё ещё даёт нам многое и будет продолжать это делать», — цитирует Бутрагеньо Marca.
Сообщалось, что соглашение будет пролонгировано ещё на один год – до 30 июня 2022 года (действующий контракт истекает в июне 2021 года).
Модрич перешёл в «Реал» из «Тоттенхэм Хотспур» в 2012 году. По итогам 2018 года хорватский полузащитник стал обладателем «Золотого мяча». В нынешнем сезоне в 18 матчах чемпионата Испании он забил три мяча и отдал две результативные передачи. Один гол забил в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
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