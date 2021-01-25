Слуцкий: Саито не нужно готовиться к сезону, ему нужно отдыхать

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о новичке команды полузащитнике Мицуки Саито, а также оценил первый зимний сбор казанцев.
«Мицуки Саито подтверждает всё то, что мы про него знаем. Ему не нужно готовиться к сезону, ему нужно отдыхать, потому что с февраля по декабрь он провёл 35 полноценных матчей по 90 минут. Поэтому скорее должны его правильно подвести и не очень много давать ему тренировочной нагрузки. Костюков не смог принять участие в матче с «Сочи» из-за небольшого повреждения. Грицаенко в двух встречах, в которых играл, каких-то серьёзных ошибок не совершал.
Хороший сбор. Сбор всегда можно оценивать по двум составляющим. Первое – не вмешалась ли погода, не срывались ли из-за неё занятия, и здесь у нас на первом сборе всё было хорошо. Второе – количество травмированных игроков и тех, кто выбывал на какое-то количество дней. Мы понимали изначально, что ни Меркулов, ни Бакаев не будут у нас работать в общей группе на первом сборе, среди остальных большого количества травм нам удалось избежать», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».
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