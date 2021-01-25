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Ральф Рангник отказался возглавить «Челси»

Ральф Рангник отказался возглавить «Челси»
Футбол / Англия 0

Экс-наставник «РБ Лейпциг» Ральф Рангник отклонил предложение возглавить лондонский «Челси», об этом сообщает Sky Sports.

«Аристократы», отправившие в отставку Фрэнка Лэмпарда, предложили Рангнику контракт до конца текущего сезона. Однако Ральф отказался от этого предложения из-за его краткосрочного характера. Специалист хотел бы трудоустроиться в долгосрочной перспективе, а руководство лондонского клуба не может предложить ему это.

Теперь основным претендентом на пост главного тренера «Челси» является бывший тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель. Руководство синих рассчитывает, что немецкий специалист поможет адаптироваться в Англии двум соотечественникам, недавно перешедшим в «Челси». Речь о Кае Хаверце и Тимо Вернере.

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