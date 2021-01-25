Орлов: отдаю Крапухину преимущество в конкуренции с Джеко

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном переходе нападающего «Ромы» Эдина Джеко в «Зенит».
«Джеко — очень интересный форвард, игрок „Ромы“. Это очень высокий футболист, похож на Дзюбу в том плане, что тоже иногда выключается из игры. Но он настолько результативен — постоянно забивает, так остро действует. Дзюбе только надо завидовать Джеко. Артём играет на порядок хуже, хотя ростовые данные у них приблизительно равны. Кто-то запустил в Интернет, что Джеко вряд ли останется в „Роме“, ему уже готовят замену, так как у них плохие отношения с тренером. Но если Джеко скандален в „Роме“, вы думаете, что он будет менее скандален в „Зените“?
Нужен ли он нам в 35 лет? Этот вопрос в эти дни будет муссироваться. Видимо, агенты забросили удочку. Из Италии пошло, что „Зенит“ может взять Джеко. Агенты начинают игру, но пока никаких переговоров нет. И мне кажется, что поздновато. Нужен ли он – вопрос. Я отдаю Крапухину преимущество в конкуренции с Джеко. Мы не знаем потолок возможностей Крапухина, а Джеко знаем. А вдруг Крапухин талантливее и к своим 35 это будет такой суперфорвард, что Левандовски будет завидовать?» — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
- 25 января 2021
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