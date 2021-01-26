«РБ Лейпциг» близок к подписанию 17-летнего игрока из дочернего клуба МЛС

Немецкий «РБ Лейпциг» собирается подписать 17-летнего полузащитника Кейдена Кларка из своего дочернего клуба «Нью-Йорк Ред Буллз», сообщает Athletic.
По информации источника игрок перейдёт в немецкий клуб только в 2022 году, поскольку футболисту ещё нет 18 лет и у него нет паспорта ЕС.
В прошлом сезоне Кларк провёл за второй состав команды из «Нью-Йорка» 12 матчей и забил три гола. В нынешнем сезоне футболист забил в своих двух дебютных матчах за основную команду – в ворота «Атланты» и «Торонто».
В текущем сезоне Бундеслиги «Лейпциг» находится на втором месте с 35 очка. Команда Юлиана Нагельсмана на три очка опережает занимающий третье место «Байер» и на семь очков отстаёт от «Баварии». Также «Лейпциг» выступит в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Ливерпулем».
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