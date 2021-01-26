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«Бенфика» и «Монако» проявляют интерес к Демараю Грею

«Бенфика» и «Монако» проявляют интерес к Демараю Грею
Футбол / Англия 0

Португальская «Бенфика» и французский «Монако» заинтересованы в приобретении полузащитника «Лестера» Демарая Грея, сообщает Guardian.

Известно, что контракт клуба с 24-летним англичанином истекает летом 2021 года. Ранее сообщалось об интересе к Грею со стороны «Саутгемптона», «Марселя» и «Байера». В нынешнем сезоне Грей провел два матча за «Лестер» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Футболист перешёл в «Лестер» в 2016 году. До этого с 2013 года Грей выступал за «Бирмингем Сити».

Ранее «Лестер» отдал «Лиону» в аренду 32-летнего алжирского нападающего Ислама Слимани. Футболист останется в «Лионе» после окончания срока аренды.

В текущем сезоне «Лестер» после 19 туров с 38 очками занимает третье место, отставая от лидирующего «Манчестер Юнайтед» на два очка.

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