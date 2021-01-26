Невилл: Тухеля уволят из «Челси» в течение двух лет, я уверен в этом

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о возможном назначении экс-наставника «Пари Сен-Жермен» Томаса Тухеля на пост главного тренера «Челси». Напомним, накануне лондонский клуб покинул Фрэнк Лэмпард.

«Он работал в крупных клубах, у него большой опыт. Он знает некоторых футболистов, которые сейчас играют в «Челси». Это ещё один топ-тренер, который переходит в Премьер-лигу. Пеп Гвардиола, Юрген Клопп и Маурисио Почеттино добились успеха в Лиге чемпионов, пройдя в полуфиналы и финалы. Тухель — ещё один тренер, имеющий такой опыт, так что это будет отличным дополнением к Премьер-лиге, если он приедет.



Тухель будет играть по тем же правилам, что и Фрэнк. Можно сказать о том, что его уволят в следующие 18 месяцев или два года, я почти уверен в этом», — цитирует Невилла Sky Sports.

Сообщалось, что контракт Тухеля и «Челси» будет рассчитан до 2022 года.



Лэмпард возглавил «Челси» летом 2019 года. В настоящее время команда занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 29 очков в 19 турах. От зоны Лиги чемпионов синих отделяет 5 очков.