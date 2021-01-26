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Моуринью отреагировал на увольнение Лэмпарда из «Челси»

Моуринью отреагировал на увольнение Лэмпарда из «Челси»
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал увольнение своего коллеги из «Челси» Фрэнка Лэмпарда.

«Я не думаю, что Фрэнк захочет разговаривать со мной или вообще с кем-либо, кроме своего близкого круга семьи и друзей. Но мне всегда грустно, когда коллега теряет работу, а Фрэнк — не просто коллега. Он важный человек в моей карьере, поэтому мне жаль, что с ним это произошло.

Такова жестокость футбола, особенно современного футбола, поэтому, когда вы становитесь тренером, вы должны знать, что рано или поздно это случится с вами», — цитирует Моуринью Goal.

Ранее сообщалось, что Лэмпарда заменит бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель. Контракт немецкого специалиста и «Челси» будет рассчитан до 2022 года.

Лэмпард возглавил «Челси» летом 2019 года. В настоящее время команда занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 29 очков в 19 турах. От зоны Лиги чемпионов синих отделяет 5 очков.

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