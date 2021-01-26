Моуринью отреагировал на увольнение Лэмпарда из «Челси»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал увольнение своего коллеги из «Челси» Фрэнка Лэмпарда.

«Я не думаю, что Фрэнк захочет разговаривать со мной или вообще с кем-либо, кроме своего близкого круга семьи и друзей. Но мне всегда грустно, когда коллега теряет работу, а Фрэнк — не просто коллега. Он важный человек в моей карьере, поэтому мне жаль, что с ним это произошло.

Такова жестокость футбола, особенно современного футбола, поэтому, когда вы становитесь тренером, вы должны знать, что рано или поздно это случится с вами», — цитирует Моуринью Goal.

Ранее сообщалось, что Лэмпарда заменит бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель. Контракт немецкого специалиста и «Челси» будет рассчитан до 2022 года.



Лэмпард возглавил «Челси» летом 2019 года. В настоящее время команда занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 29 очков в 19 турах. От зоны Лиги чемпионов синих отделяет 5 очков.