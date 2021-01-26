Стали известны детали аренды Адольфо Гайча в «Беневенто»
Опубликованы детали перехода нападающего ЦСКА Адольфо Гайча в «Беневенто».
Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, аргентинский форвард будет взят в аренду на шесть месяцев с возможностью продления на один год, если он сыграет 50% матчей. Право выкупа, установленное на июнь 2022 года, составит € 11 млн. Зарплата футболиста будет полностью выплачена «Беневенто». Клуб рассчитывает закрыть сделку и завершить медицинские осмотры в течение двух дней.
Гайч перешёл в ЦСКА прошлым летом за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне 21-летний форвард принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, не забил ни одного гола и отдал один результативный пас. Transfermartkt оценивает форварда в € 9 млн.
Пономарёв — о Гайче: пусть едет и гуляет по Италии, бесполезный игрок
Рекомендуем вам
- 26 января 2021
-
16:43
-
16:27
-
16:26
-
16:15
-
16:04
-
15:48
-
15:47
-
15:20
-
15:19
-
15:01
-
14:57
-
14:55
-
14:49
-
14:38
-
14:36
-
14:33
-
14:10
-
14:06
-
14:01
-
13:58
-
13:30
-
13:03
-
13:02
-
13:01
-
12:51
-
12:40
-
12:34
-
12:26
-
12:16
-
12:10
-
11:32
-
11:09
-
10:58
-
10:47
-
10:44
Партнерский контент
Рекомендуем вам