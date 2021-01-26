Стали известны детали аренды Адольфо Гайча в «Беневенто»

Опубликованы детали перехода нападающего ЦСКА Адольфо Гайча в «Беневенто».

Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, аргентинский форвард будет взят в аренду на шесть месяцев с возможностью продления на один год, если он сыграет 50% матчей. Право выкупа, установленное на июнь 2022 года, составит € 11 млн. Зарплата футболиста будет полностью выплачена «Беневенто». Клуб рассчитывает закрыть сделку и завершить медицинские осмотры в течение двух дней.

Гайч перешёл в ЦСКА прошлым летом за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне 21-летний форвард принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, не забил ни одного гола и отдал один результативный пас. Transfermartkt оценивает форварда в € 9 млн.