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Черчесов: сделать прививку от коронавируса — вполне взвешенное и осознанное решение

Черчесов: сделать прививку от коронавируса — вполне взвешенное и осознанное решение
Футбол / Сборная России 0
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о решении вакцинироваться от коронавируса.

«Сделать прививку от коронавирусной инфекции – вполне взвешенное и осознанное решение. Ведь уже в конце текущей недели мы вместе с другими членами тренерского штаба отправимся в Турцию, где проводят учебно-тренировочные сборы многие клубы. А в марте сборной предстоят отборочные матчи чемпионата мира 2022 года на Мальте, в Сочи и Словакии. Впереди также много рабочих встреч с игроками, тренерами, руководителями клубов», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее в российской национальной команде было выявлено несколько случаев заражения коронавирусом, из-за чего сборная осталась без ряда футболистов основного состава. В настоящее время в России, как и во многих других странах, проходит вакцинация от COVID-19.

Станислав Черчесов сделал прививку от коронавируса
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