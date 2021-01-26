Черчесов: сделать прививку от коронавируса — вполне взвешенное и осознанное решение

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о решении вакцинироваться от коронавируса.
«Сделать прививку от коронавирусной инфекции – вполне взвешенное и осознанное решение. Ведь уже в конце текущей недели мы вместе с другими членами тренерского штаба отправимся в Турцию, где проводят учебно-тренировочные сборы многие клубы. А в марте сборной предстоят отборочные матчи чемпионата мира 2022 года на Мальте, в Сочи и Словакии. Впереди также много рабочих встреч с игроками, тренерами, руководителями клубов», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее в российской национальной команде было выявлено несколько случаев заражения коронавирусом, из-за чего сборная осталась без ряда футболистов основного состава. В настоящее время в России, как и во многих других странах, проходит вакцинация от COVID-19.
- 26 января 2021
-
18:24
-
18:15
-
18:14
-
17:54
-
17:46
-
17:36
-
17:34
-
17:15
-
16:58
-
16:43
-
16:27
-
16:26
-
16:15
-
16:04
-
15:48
-
15:47
-
15:20
-
15:19
-
15:01
-
14:57
-
14:55
-
14:49
-
14:38
-
14:36
-
14:33
-
14:10
-
14:06
-
14:01
-
13:58
-
13:30
-
13:03
-
13:02
-
13:01
-
12:51
-
12:40