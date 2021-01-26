Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сделал прививку от коронавируса, сообщает пресс-служба национальной команды в «Твиттере».
Вместе со специалистом вакцинацию прошёл и главный врач сборной Эдуард Безуглов. Отмечается, что в дальнейшем Российский футбольный союз предоставит возможность всем футболистам и членам тренерского штаба сборной привиться от COVID-19. В настоящее время большинство из них находится на сборах за границей и смогут сделать прививку по возвращении в Россию.
Ранее в российской национальной команде было выявлено несколько случаев заражения коронавирусом, из-за чего сборная осталась без ряда футболистов основного состава. В настоящее время в России, как и во многих других странах, проходит вакцинация от COVID-19.
- 26 января 2021
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