«Лидс Юнайтед» в гостях обыграл «Ньюкасл Юнайтед» в 20-м туре АПЛ

В Ньюкасл-апон-Тайне на стадионе «Сент-Джеймс Парк» состоялся матч 20-го тура АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Лидс Юнайтед». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.



Счёт был открыт на 17-й минуте матча — вингер «павлинов» Рафаэл из пределов штрафной нанёс отличный удар в левый нижний угол.

Видео гола Рафаэла

Хозяева отыгрались на 57-й минуте — полузащитник Мигель Альмирон чётко реализовал выход один на один и пробил под перекладину.

Видео гола Мигеля Альмирона

Однако через четыре минуты гости вновь вышли вперёд. Уже знакомый нам Рафаэл с правого фланга выполнил идеальный по точности навес на Джека Харрисона, тот обработал мяч в левой части штрафной и пробил в дальний угол впритирку со штангой.

Видео гола Джека Харрисона

Подопечные Марсело Бьельсы в 19 матчах набрали 26 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ньюкасл» (19) — на 16-м месте.