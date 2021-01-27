«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Вест Бромвич» и вновь вышел в лидеры АПЛ

В Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс» состоялся матч 20-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» — «Манчестер Сити». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 5:0.
Счёт был открыт на 6-й минуте матча — защитник «горожан» Рубен Диаш исполнил длинную передачу от центра поля к чужой штрафной, где полузащитник Илкай Гюндоган спокойно обработал мяч и прицельно пробил в угол ворот.
Видео первого гола Гюндогана в матче
На 20-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва получил пас на правом краю чужой штрафной и выкатил мяч на защитника Жоау Канселу, который отправил мяч под перекладину ворот.
На 30-й минуте Илкай Гюндоган обокрал соперника у чужой штрафной, прокинул мяч себе на ход мимо защитника хозяев Дары О'Ши и пробил прицельно в угол ворот.
Видео второго гола Илкая Гюндогана
Ещё до перерыва, на второй добавленной к первому тайму минуте, нападающий «горожан» Рияд Марез сделал счёт неприличным.
На 57-й минуте Рияд Марез получил пас на правом краю чужой штрафной и точно прострелил во вратарскую, где Рахим Стерлинг ударом в касание замкнул передачу алжирца.
Таким образом, «Манчестер Сити» одержал седьмую победу подряд в АПЛ.
Подопечные Хосепа Гвардиолы в 19 матчах набрали 41 очко и занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Бромвич» (11) — на предпоследнем, 19-м месте.
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