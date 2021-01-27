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«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Вест Бромвич» и вновь вышел в лидеры АПЛ

В Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс» состоялся матч 20-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» — «Манчестер Сити». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 5:0.



Счёт был открыт на 6-й минуте матча — защитник «горожан» Рубен Диаш исполнил длинную передачу от центра поля к чужой штрафной, где полузащитник Илкай Гюндоган спокойно обработал мяч и прицельно пробил в угол ворот.

Видео первого гола Гюндогана в матче

На 20-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва получил пас на правом краю чужой штрафной и выкатил мяч на защитника Жоау Канселу, который отправил мяч под перекладину ворот.

Видео гола Жоау Канселу

На 30-й минуте Илкай Гюндоган обокрал соперника у чужой штрафной, прокинул мяч себе на ход мимо защитника хозяев Дары О'Ши и пробил прицельно в угол ворот.

Видео второго гола Илкая Гюндогана

Ещё до перерыва, на второй добавленной к первому тайму минуте, нападающий «горожан» Рияд Марез сделал счёт неприличным.

Видео гола Рияда Мареза

На 57-й минуте Рияд Марез получил пас на правом краю чужой штрафной и точно прострелил во вратарскую, где Рахим Стерлинг ударом в касание замкнул передачу алжирца.

Видео гола Рахима Стерлинга

Таким образом, «Манчестер Сити» одержал седьмую победу подряд в АПЛ.

Подопечные Хосепа Гвардиолы в 19 матчах набрали 41 очко и занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Бромвич» (11) — на предпоследнем, 19-м месте.