«Арсенал» обыграл «Саутгемптон», одержав пятую победу в последних шести матчах АПЛ

В Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Арсенал». Встреча завершилась победой лондонцев со счётом 3:1.



Первый гол был забит на 3-й минуте матча — капитан «святых» Джеймс Уорд-Праус от угла поля исполнил подачу в центр штрафной, откуда полузащитник Стюарт Армстронг ударом в касание пробил точно в цель.

Видео гола Стюарта Армстронга

Всего через пять минут «канониры» сравняли счёт. Полузащитник Гранит Джака сделал классный пас в штрафную между двух защитников на Николя Пепе, который точно пробил в дальний нижний угол ворот.

Видео гола Николя Пепе

На 39-й минуте нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт сделал передачу с расчётом на рывок Букайо Сака, который проскочил мимо вратаря, вышедшего страховать оборону за пределы штрафной, и направил мяч уже в пустые ворота.

Видео третьего гола в матче

Окончательный счёт на 73-й минуте установил Александр Ляказетт, завкнув в касание прострел Букайо Саки.

Видео гола Александра Ляказетта

«Арсенал» в 19 матчах набрал 30 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Святые» (29) — на 11-м месте. У подопечных Ральфа Хазенхюттля одна игра в запасе.