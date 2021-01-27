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«Интер» вырвал победу в матче с «Миланом» и вышел в полуфинал Кубка Италии

«Интер» вырвал победу в матче с «Миланом» и вышел в полуфинал Кубка Италии
Футбол / Италия 0

В матче 1/4 финала Кубка Италии «Интер» встречался с «Миланом». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась победой «Интера» со счётом 2:1.

На 31-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Милана» Златан Ибрагимович. В концовке первого тайма между Ибрагимовичем и форвардом «Интера» Ромелу Лукаку возник конфликт, в результате которого оба игрока получили жёлтые карточки. Во втором тайме, на 58-й минуте, Ибрагимович получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 71-й минуте Лукаку успешно реализовал пенальти и сравнял счёт. В компенсированное время встречи полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен установил итоговый счёт встречи.

Таким образом, «Интер» вышел в 1/2 финала Кубка Италии, а «Милан» завершил выступления в турнире.

Кубок Италии. 1/4 финала
26 января 2021, вторник. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 1
Милан
Милан
0:1 Ибрагимович – 31'   1:1 Лукаку – 71' (пен)   2:1 Эриксен – 90+7'
Удаления: нет / Ибрагимович – 58'
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