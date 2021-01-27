«Бетис» в дополнительное время обыграл «Реал Сосьедад» в Кубке Испании

Завершился матч Кубка Испании, в котором «Бетис» принимал «Реал Сосьедад». Встреча 1/8 финала прошла в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
Основное время матча завершилось со счётом 1:1. «Реал Сосьедад» открыл счет в матче на 13-й минуте. Гол в свой актив записал Микель Оярсабаль. На 78-й минуте гости сравняли счет после точного удара Серхио Каналеса. На 98-й минуте Борха Иглесиас вывел «Бетис» вперед. Окончательную точку в матче на 111-й минуте поставил Борха Иглесиас.
На 48-й минуте «Реал Сосьедад» остался в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Асьер Ильярраменди. На 75-й минуте арбитр встречи уравнял составы, показав красную карточку Арнальдо Антонио Санабрия.
Таким образом, «Бетис» вышел в четвертьфинал Кубка Испании, а «Реал Сосьедад» завершил участие в турнире.
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