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«Бетис» в дополнительное время обыграл «Реал Сосьедад» в Кубке Испании

«Бетис» в дополнительное время обыграл «Реал Сосьедад» в Кубке Испании
Футбол / Испания 0
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Завершился матч Кубка Испании, в котором «Бетис» принимал «Реал Сосьедад». Встреча 1/8 финала прошла в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Основное время матча завершилось со счётом 1:1. «Реал Сосьедад» открыл счет в матче на 13-й минуте. Гол в свой актив записал Микель Оярсабаль. На 78-й минуте гости сравняли счет после точного удара Серхио Каналеса. На 98-й минуте Борха Иглесиас вывел «Бетис» вперед. Окончательную точку в матче на 111-й минуте поставил Борха Иглесиас.

На 48-й минуте «Реал Сосьедад» остался в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Асьер Ильярраменди. На 75-й минуте арбитр встречи уравнял составы, показав красную карточку Арнальдо Антонио Санабрия.

Таким образом, «Бетис» вышел в четвертьфинал Кубка Испании, а «Реал Сосьедад» завершил участие в турнире.

Кубок Испании. 1/8 финала
26 января 2021, вторник. 23:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
3 : 1
ДВ
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Оярсабаль – 13'   1:1 Каналес – 78'   2:1 Иглесиас – 96'   3:1 Иглесиас – 111'
Удаления: Санабрия – 75' / Ильярраменди – 48'
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