Панюков: в «Аяччо» были уверены, что в России живут расисты и агрессивные алкоголики

Нападающий «Урала» Андрей Панюков рассказал, как к нему относились в «Аяччо».



«Поначалу в «Аяччо», особенно африканцы, были уверены, что в России живут воинствующие расисты и агрессивные алкоголики, которые выпивают и несут ахинею. У нас это всё, конечно, присутствует, но это история не про меня. Относились обычно, подшучивали, не более.



Вариантов на самом деле было много, можно было даже в Лигу 1 залезть, но я мыслил объективно и понимал, что там бы не было столько игрового времени, как в «Аяччо». Я, конечно, забил нормально в Литве, но там не особо смотрят на цифры или лигу. Прежде всего они очень подробно изучают индивидуальные характеристики, анализируют игрока по «Инстату». Когда приехал, то тренер хорошо знал мой стиль — говорил о сильных и слабых сторонах», — цитирует Панюкова «Матч ТВ».

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