Широков: в «Фиорентине» Кокорин будет работать, всё у него получится, не сомневайтесь

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Роман Широков прокомментировал переход нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».



«Это отличный переход для Саши: не каждый день появляется возможность поиграть в Италии, тем более пожить во Флоренции. Он же говорил, что хочет поиграть в Европе, есть вариант — нужно обязательно ехать, несмотря на понижение зарплаты. Так что он правильно сделал, молодец.



Что касается травм, то там ведь потеплее, чем здесь. Может, и этот вопрос удастся решить получше. А в остальном у него всё есть. Главное — трудолюбие: будет работать, всё у него получится, не сомневайтесь», — цитирует Широкова Sport24.



Напомним, нападающий «Спартака» Александр Кокорин стал игроком «Фиорентины». Сегодня, 27 января, состоится презентация форварда. Контракт с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года. Сумма сделки составила € 4,5 млн.

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