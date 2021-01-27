Широков: в «Фиорентине» Кокорин будет работать, всё у него получится, не сомневайтесь

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Роман Широков прокомментировал переход нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».
«Это отличный переход для Саши: не каждый день появляется возможность поиграть в Италии, тем более пожить во Флоренции. Он же говорил, что хочет поиграть в Европе, есть вариант — нужно обязательно ехать, несмотря на понижение зарплаты. Так что он правильно сделал, молодец.
Что касается травм, то там ведь потеплее, чем здесь. Может, и этот вопрос удастся решить получше. А в остальном у него всё есть. Главное — трудолюбие: будет работать, всё у него получится, не сомневайтесь», — цитирует Широкова Sport24.
Напомним, нападающий «Спартака» Александр Кокорин стал игроком «Фиорентины». Сегодня, 27 января, состоится презентация форварда. Контракт с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года. Сумма сделки составила € 4,5 млн.
- 27 января 2021
-
12:25
-
12:18
-
12:11
-
12:06
-
12:03
-
11:54
-
11:41
-
11:25
-
11:10
-
10:54
-
10:47
-
10:35
-
10:33
-
10:19
-
10:17
-
10:02
-
09:56
-
09:45
-
09:42
-
09:33
-
09:30
-
08:45
-
08:30
-
08:15Педро Роша сравнил Карреру и Тедеско Эксклюзив
-
07:45
-
07:14
-
05:32
-
05:19
-
04:45
-
04:29
-
04:00
-
03:22
-
02:47
-
02:24
-
02:07