Мартин Эдегор перешёл в лондонский «Арсенал»

Норвежский футболист мадридского «Реала» Мартин Эдегор продолжит карьеру в лондонском «Арсенале», сообщает пресс-служба «канониров». Игрок будет выступать за английский клуб на правах аренды до конца сезона-2020/2021.



В нынешнем сезоне Эдегор провёл за «Реал» семь матчей в чемпионате Испании, отыграв 233 минуты, также на его счету два матча в Лиге чемпионов. Эдегор перешёл в «Королевский клуб» в 2015 году.



Ранее сообщалось, что зарплату игроку в полном объёме будет выплачивать именно лондонский клуб. Отмечается, что главным доводом, который убедил Эдегора принять предложение «Арсенала», стал личный звонок норвежцу главного тренера «канониров» Микеля Артеты. Также известно, что «Реал» не намерен включать опцию выкупа в арендное соглашение с «Арсеналом» по Эдегору.

Эдегор прилетел в Лондон для подписания контракта с «Арсеналом»